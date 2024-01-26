RT в Telegram
Подпишись

Шольц призвал ускорить процесс приёма на работу украинских беженцев в ФРГ

Короткая ссылка
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал работодателей ускорить процесс приёма на работу украинских беженцев в ФРГ.
Шольц призвал ускорить процесс приёма на работу украинских беженцев в ФРГ
  • AP
  • © Markus Schreiber

«Хочу обратиться к вам с конкретным призывом помочь трудоустроить тех выходцев с Украины, которые сейчас живут в Германии, потому что это очень важно для их признания среди населения, а также для перспектив украинцев», — цитирует его РИА Новости.

Шольц отметил, что, по оценкам различных опросов, около 80% украинцев являются квалифицированной рабочей силой.

Ранее газета Bild писала, что гражданка Украины убила мужчину в Германии, в квартире которого она осталась после начала украинского конфликта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить