Шольц призвал ускорить процесс приёма на работу украинских беженцев в ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал работодателей ускорить процесс приёма на работу украинских беженцев в ФРГ.

«Хочу обратиться к вам с конкретным призывом помочь трудоустроить тех выходцев с Украины, которые сейчас живут в Германии, потому что это очень важно для их признания среди населения, а также для перспектив украинцев», — цитирует его РИА Новости.

Шольц отметил, что, по оценкам различных опросов, около 80% украинцев являются квалифицированной рабочей силой.

Ранее газета Bild писала, что гражданка Украины убила мужчину в Германии, в квартире которого она осталась после начала украинского конфликта.