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Bild: беженка с Украины убила приютившего её немца в Германии

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Гражданка Украины убила мужчину в Германии, в квартире которого она осталась после начала украинского конфликта, говорится в материале Bild.
Bild: беженка с Украины убила приютившего её немца в Германии
  • Gettyimages.ru
  • © Reinhard Krull

Сообщается, что программист Юрген предоставил беженке Елене комнату в своей квартире в феврале 2022 года. Он сказал ей, что она сможет остаться там ненадолго, однако украинка отказалась уезжать и прожила в квартире мужчины почти год.

По версии правоохранителей, Елена оказывала на Юргена психологическое давление, чтобы тот прописал её. Немец вступил в новые отношения в августе 2022 года, а беженка во время ссоры 5 февраля 2023 года схватила кухонный нож и смертельно ранила Юргена.

Издание сообщило, что прокуратура предъявила ей обвинение в непредумышленном убийстве. Судебное разбирательство продолжается.

Ранее лидер правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что украинские беженцы должны покинуть ФРГ после конфликта.

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