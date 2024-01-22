Bild: беженка с Украины убила приютившего её немца в Германии
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Сообщается, что программист Юрген предоставил беженке Елене комнату в своей квартире в феврале 2022 года. Он сказал ей, что она сможет остаться там ненадолго, однако украинка отказалась уезжать и прожила в квартире мужчины почти год.
По версии правоохранителей, Елена оказывала на Юргена психологическое давление, чтобы тот прописал её. Немец вступил в новые отношения в августе 2022 года, а беженка во время ссоры 5 февраля 2023 года схватила кухонный нож и смертельно ранила Юргена.
Издание сообщило, что прокуратура предъявила ей обвинение в непредумышленном убийстве. Судебное разбирательство продолжается.
Ранее лидер правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что украинские беженцы должны покинуть ФРГ после конфликта.