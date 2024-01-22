Лидер партии АдГ: украинские беженцы должны покинуть ФРГ после конфликта
- AP
- © Michael Probst
В интервью британской газете Financial Times она отметила, что уехавшие граждане будут нужны на Украине «чтобы помочь восстановить свою страну».
Вайдель также заявила, что у украинцев нет долгосрочного будущего в ФРГ. По её мнению, было ошибкой позволить им получать социальные выплаты.
Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что немецкая оппозиция потребовала отправить находящихся в стране беженцев обратно на Украину.