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Лидер партии АдГ: украинские беженцы должны покинуть ФРГ после конфликта

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Лидер правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что беженцы с Украины, которые проживают в ФРГ, после завершения конфликта должны будут вернуться на родину.
Лидер партии АдГ: украинские беженцы должны покинуть ФРГ после конфликта
  • AP
  • © Michael Probst

В интервью британской газете Financial Times она отметила, что уехавшие граждане будут нужны на Украине «чтобы помочь восстановить свою страну».

Вайдель также заявила, что у украинцев нет долгосрочного будущего в ФРГ. По её мнению, было ошибкой позволить им получать социальные выплаты.

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что немецкая оппозиция потребовала отправить находящихся в стране беженцев обратно на Украину.

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