Минздрав: число погибших из-за ударов Израиля по сектору Газа возросло до 26 257
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Об этом ведомство написало в Telegram.
«Число жертв агрессии Израиля в Газе с начала эскалации конфликта достигло 26 257», — говорится в сообщении.
Кроме того, ещё 64 797 человек получили ранения.
26 января председатель Международного суда Джоан Донохью заявила, что Израиль обязан немедленно принять меры для предотвращения геноцида в секторе Газа.
Как писала NYT, решение вряд ли повлияет на боевые действия в секторе Газа, но может усилить международное давление на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.