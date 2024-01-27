Минздрав: число погибших из-за ударов Израиля по сектору Газа возросло до 26 257

Число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по территории сектора Газа возросло до 26 257, сообщили в Министерстве здравоохранения анклава.

Об этом ведомство написало в Telegram.

«Число жертв агрессии Израиля в Газе с начала эскалации конфликта достигло 26 257», — говорится в сообщении.

Кроме того, ещё 64 797 человек получили ранения.

26 января председатель Международного суда Джоан Донохью заявила, что Израиль обязан немедленно принять меры для предотвращения геноцида в секторе Газа.

Как писала NYT, решение вряд ли повлияет на боевые действия в секторе Газа, но может усилить международное давление на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.