RT в Telegram
Подпишись

Минздрав: число погибших из-за ударов Израиля по сектору Газа возросло до 26 257

Короткая ссылка
Число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по территории сектора Газа возросло до 26 257, сообщили в Министерстве здравоохранения анклава.
Минздрав: число погибших из-за ударов Израиля по сектору Газа возросло до 26 257
  • AP
  • © Fatima Shbair

Об этом ведомство написало в Telegram.

«Число жертв агрессии Израиля в Газе с начала эскалации конфликта достигло 26 257», — говорится в сообщении.

Кроме того, ещё 64 797 человек получили ранения.

26 января председатель Международного суда Джоан Донохью заявила, что Израиль обязан немедленно принять меры для предотвращения геноцида в секторе Газа.

Как писала NYT, решение вряд ли повлияет на боевые действия в секторе Газа, но может усилить международное давление на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить