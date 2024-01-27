В Вашингтоне анонсировали усиление мер по борьбе с преступностью

Минюст США анонсировал усиление мер по борьбе с преступностью в американской столице — Вашингтоне.

«Сегодня Министерство юстиции объявило, что задействует дополнительные правоохранительные инструменты и ресурсы для преследования ответственных за насильственные преступления и угоны в Вашингтоне», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Согласно данным городской полиции, в 2023 году количество преступлений возросло на 39% по сравнению с 2022 годом.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявил, что США показали себя «полными импотентами» в вопросах внутренней политики.

Губернаторы 25 штатов обвинили Байдена в нежелании защищать границу США.