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В Вашингтоне анонсировали усиление мер по борьбе с преступностью

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Минюст США анонсировал усиление мер по борьбе с преступностью в американской столице — Вашингтоне.
В Вашингтоне анонсировали усиление мер по борьбе с преступностью
  • AP
  • © Susan Walsh

«Сегодня Министерство юстиции объявило, что задействует дополнительные правоохранительные инструменты и ресурсы для преследования ответственных за насильственные преступления и угоны в Вашингтоне», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Согласно данным городской полиции, в 2023 году количество преступлений возросло на 39% по сравнению с 2022 годом.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявил, что США показали себя «полными импотентами» в вопросах внутренней политики.

Губернаторы 25 штатов обвинили Байдена в нежелании защищать границу США.

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