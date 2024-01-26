Медведев: США показали себя «полными импотентами» в вопросах внутренней политики
- РИА Новости
«Официальный Вашингтон, с таким упоением поддерживающий киевских неонацистов и, кажется, уже ничего, кроме этого, не замечающий, показал себя полным импотентом в вопросах внутренней политики», — выразил он своё мнение в Telegram-канале.
Медведев добавил, что администрация президента США Джо Байдена продемонстрировала неспособность справиться с миграционным кризисом, который разгорелся в штате страны Техас.
По его словам, Вашингтон может столкнуться с конституционным кризисом и «погрузиться в пучину нового, более разрушительного гражданского противостояния».
Ранее губернаторы 25 штатов обвинили Байдена в нежелании защищать границу США.