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Медведев: США показали себя «полными импотентами» в вопросах внутренней политики

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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Вашингтон, который поддерживает киевских неонацистов, показал тотальную неспособность справиться со своими внутриполитическими вопросами.
Медведев: США показали себя «полными импотентами» в вопросах внутренней политики
  • РИА Новости

«Официальный Вашингтон, с таким упоением поддерживающий киевских неонацистов и, кажется, уже ничего, кроме этого, не замечающий, показал себя полным импотентом в вопросах внутренней политики», — выразил он своё мнение в Telegram-канале.

Медведев добавил, что администрация президента США Джо Байдена продемонстрировала неспособность справиться с миграционным кризисом, который разгорелся в штате страны Техас.

По его словам, Вашингтон может столкнуться с конституционным кризисом и «погрузиться в пучину нового, более разрушительного гражданского противостояния».

Ранее губернаторы 25 штатов обвинили Байдена в нежелании защищать границу США.

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