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На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

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В северных районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
  • AP
  • © Ohad Zwigenberg

Об этом информирует пресс-служба израильской армии обороны.

«Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля», — говорится в сообщении.

26 января председатель Международного суда Джоан Донохью заявила, что Израиль обязан немедленно принять меры для предотвращения геноцида в секторе Газа.

Как писала NYT, решение вряд ли повлияет на боевые действия в секторе Газа, но может усилить международное давление на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

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