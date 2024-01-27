На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
- AP
- © Ohad Zwigenberg
Об этом информирует пресс-служба израильской армии обороны.
«Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля», — говорится в сообщении.
26 января председатель Международного суда Джоан Донохью заявила, что Израиль обязан немедленно принять меры для предотвращения геноцида в секторе Газа.
Как писала NYT, решение вряд ли повлияет на боевые действия в секторе Газа, но может усилить международное давление на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.