Полянский: Кислица не участвовал в заседании СБ по Ил-76, чтобы не потерять лицо

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что постоянный представитель Украины при организации Сергей Кислица не участвовал в заседании СБ ООН по инциденту с упавшим самолётом Ил-76, чтобы не потерять лицо.

Об этом Полянский написал в своём Telegram-канале.

По его словам, сразу после заседания Совбеза ООН Кислица был замечен в кулуарах организации, он любезничал со своими «западными кураторами».

Полянский отметил, что с учётом неубедительной контраргументации, которую успел за это время придумать режим Зеленского по поводу своей роли в «уничтожении своих же граждан» Кислица решил не идти на заседание дабы публично «не терять лицо».

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе встречи со студентами, принявшими участие в специальной военной операции, призвал СК максимально обнародовать детали катастрофы с Ил-76 в Белгородской области.

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон так и не осудил атаку ВС Украины на самолёт Ил-76 с украинскими пленными.