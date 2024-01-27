Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон так и не осудил атаку ВС Украины на самолёт Ил-76 с украинскими пленными.

По его словам, российская сторона два дня ждала от администрации США осуждения «варварского теракта» Киева.

«Этого так и не произошло даже после созванного по настоянию России заседания Совета Безопасности ООН», — передаёт слова Антонова РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что от стран Запада до сих пор не было ни одного слова осуждения атаки ВСУ на самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными в Белгородской области.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский во время заседания Совбеза ООН подчеркнул, что все данные об инциденте с самолётом Ил-76 указывают на преднамеренное преступление Киева.