Сторонники прозападной оппозиции Сербии потребовали аннулировать итоги выборов
Об этом сообщает РИА Новости.
В материале сказано, что примерно 500 сторонников прозападной оппозиции около 18:00 (20:00 мск) собрались у входа в суд.
Депутата оппозиции и юрист Елена Еринич сообщила собравшимся, что Конституционному суду подано почти 20 заявлений, в том числе запрос на аннулирование выборов и ни об одном из этих материалов суд ничего не сообщил.
26 декабря сторонники прозападного оппозиционного блока «Сербия против насилия» собрались у здания Республиканского избиркома.
30 декабря спецкор RT Сергей Белоус заявил, что на митинге в Белграде звучали угрозы повторения событий 5 октября 2000 года, когда был свергнут президент Слободан Милошевич.