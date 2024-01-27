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Сторонники прозападной оппозиции Сербии потребовали аннулировать итоги выборов

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Сторонники прозападного оппозиционного блока «Сербия против насилия» передали Конституционному суду материалы для аннулирования итогов выборов.

Об этом сообщает РИА Новости.

В материале сказано, что примерно 500 сторонников прозападной оппозиции около 18:00 (20:00 мск) собрались у входа в суд.

Депутата оппозиции и юрист Елена Еринич сообщила собравшимся, что Конституционному суду подано почти 20 заявлений, в том числе запрос на аннулирование выборов и ни об одном из этих материалов суд ничего не сообщил.

26 декабря сторонники прозападного оппозиционного блока «Сербия против насилия» собрались у здания Республиканского избиркома.

30 декабря спецкор RT Сергей Белоус заявил, что на митинге в Белграде звучали угрозы повторения событий 5 октября 2000 года, когда был свергнут президент Слободан Милошевич.

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