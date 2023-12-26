Сторонники прозападной оппозиции собрались на митинг в Белграде
- AFP
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Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что в данный момент там собралось несколько сотен человек. Они держат плакаты и свистят.
Собравшиеся перекрыли движение по улице Краля Милана.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководство Сербии способно принять все меры обеспечения безопасности в стране.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя происходящее в Сербии, заявила, что коллективный Запад предпринял попытку завести сербов в антиконституционное поле.