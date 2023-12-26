Сторонники прозападной оппозиции собрались на митинг в Белграде

Сторонники прозападного оппозиционного блока «Сербия против насилия», которые протестуют против результатов выборов 17 декабря, собрались у здания Республиканского избиркома.

Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что в данный момент там собралось несколько сотен человек. Они держат плакаты и свистят.

Собравшиеся перекрыли движение по улице Краля Милана.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководство Сербии способно принять все меры обеспечения безопасности в стране.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя происходящее в Сербии, заявила, что коллективный Запад предпринял попытку завести сербов в антиконституционное поле.