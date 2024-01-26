Гутерреш направит в СБ ООН уведомление по Международному суду по Израилю

Генсек ООН Антониу Гутерреш направит в СБ уведомление с теми мерами, которые предписано выполнять Израилю в связи с решением Международного суда ООН по конвенции о геноциде в отношении палестинцев в секторе Газа.

AP

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Гутерреш отметил, что постановления суда обязательны к исполнению всеми странами всемирной организации. «Генеральный секретарь направит Совету Безопасности уведомление по мерам, предписанным Международным судом», — заявил официальный представитель Генсека Стефан Дюжаррик, цитирует его ТАСС. 26 января председатель Международного суда Джоан Донохью заявила, что Израиль обязан немедленно принять меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. Как писала NYT, решение вряд ли повлияет на боевые действия в секторе Газа, но может усилить международное давление на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.