Министр юстиции ЮАР: Израиль не может не считаться с конвенцией о геноциде

Министр юстиции и исправительных учреждений ЮАР Рональд Ламола назвал решение Международного суда по иску против Израиля победой международного права и сигналом о том, что в мире нет места исключительности.

«Отношение ко всем странам должно быть одинаковым, и Израиль не исключение. Он не может в каком-либо исключительном порядке не считаться с конвенцией о геноциде и [прочими] конвенциями ООН, а также с международным правом», — сказал министр в эфире RT.

Ламола также назвал иск ЮАР мужественным поступком со стороны президента страны Сирила Рамапосы.

«Единственный практический результат — это прекращение огня и необходимость введения мер для оказания гуманитарной помощи, [восстановления] гражданской инфраструктуры и прочего. Так что это действительно шаг к тому, о чём мы как государство ЮАР ходатайствовали», — отметил он.

26 января председатель Международного суда Джоан Донохью заявила, что Израиль обязан немедленно принять меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. Как писала NYT, решение вряд ли повлияет на боевые действия в секторе Газа, но может усилить международное давление на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Палестинский Минздрав 26 января сообщил, что из-за израильских ударов число погибших жителей сектора Газа возросло до 26 083.