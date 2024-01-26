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Медведев: образование Техасской Народной Республики становится более реальным

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Образование Техасской Народной Республики становится всё более реальным в США, где между властями штата и федеральными властями возникли новые разногласия из-за охраны южных границ страны. Такое мнение выразил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев: образование Техасской Народной Республики становится более реальным
  • РИА Новости

«Образование Техасской Народной Республики становится всё более реальным. То, о чём я писал в конце позапрошлого года в шутливом предсказании», — написал он в своём Telegram-канале.

Как убеждён Медведев, американская администрация демонстрирует неспособность справиться с миграционным кризисом, который разгорелся в одном из крупнейших штатов США.

«Его губернатор смачно наплевал на позицию Белого дома с немощным стариком Байденом и начал восстанавливать заграждения из колючей проволоки», — напомнил зампред Совбеза.

13 января Национальная гвардия Техаса «захватила» участок границы Соединённых Штатов и Мексики, запретив доступ к нему агентам федеральной пограничной службы. Противостояние произошло в приграничном городе Игл-Пасс, куда обычно попадают мигранты, которые нелегально пересекают реку Рио-Гранде, где проходит граница двух государств.

Губернатор Техаса Грег Эббот после этого объявил, что администрация США не смогла исполнить свои обязанности по защите границы, что привело к решению властей штата объявить о «вторжении и праве на самозащиту».

Экс-лидер США Дональд Трамп призвал штаты направить в Техас силы для защиты границы от проникновения нелегалов.

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