Медведев: образование Техасской Народной Республики становится более реальным
- РИА Новости
«Образование Техасской Народной Республики становится всё более реальным. То, о чём я писал в конце позапрошлого года в шутливом предсказании», — написал он в своём Telegram-канале.
Как убеждён Медведев, американская администрация демонстрирует неспособность справиться с миграционным кризисом, который разгорелся в одном из крупнейших штатов США.
«Его губернатор смачно наплевал на позицию Белого дома с немощным стариком Байденом и начал восстанавливать заграждения из колючей проволоки», — напомнил зампред Совбеза.
13 января Национальная гвардия Техаса «захватила» участок границы Соединённых Штатов и Мексики, запретив доступ к нему агентам федеральной пограничной службы. Противостояние произошло в приграничном городе Игл-Пасс, куда обычно попадают мигранты, которые нелегально пересекают реку Рио-Гранде, где проходит граница двух государств.
Губернатор Техаса Грег Эббот после этого объявил, что администрация США не смогла исполнить свои обязанности по защите границы, что привело к решению властей штата объявить о «вторжении и праве на самозащиту».
Экс-лидер США Дональд Трамп призвал штаты направить в Техас силы для защиты границы от проникновения нелегалов.