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МИД Китая прокомментировал крушение Ил-76 в Белгородской области, сбитого ВСУ

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Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь прокомментировал сообщения о крушении российского военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области, который был сбит украинскими войсками.
МИД Китая прокомментировал крушение Ил-76 в Белгородской области, сбитого ВСУ
  • globallookpress.com

Как пишет ТАСС, представителя МИД на брифинге спросили, как Пекин относится к этому происшествию.

«Мы надеемся, что каждая из сторон приложит усилия для политического урегулирования кризиса и что ведение огня будет прекращено в кратчайшие сроки», — отметил он.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский во время заседания Совбеза ООН заявил, что все данные об инциденте с самолётом Ил-76 указывают на преднамеренное преступление Киева.

В Минобороны России накануне сообщили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

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