Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал выступление представителя Украины на заседании Совбеза ООН по крушению Ил-76 бредовым.

Об этом пишет РИА Новости.

«Я на самом деле не собирался комментировать украинское выступление. Оно как всегда параноидальное и бредовое», — сказал он.

Полянский добавил, что, по всей видимости, установка, которую представитель Украины получила, — «дальше врать и выгораживать киевский режим».

Списки украинских пленных, которых везли на обмен, были опубликованы и доведены до сведения Киева, отрицать это бессмысленно, добавил он.

По словам Полянского, все данные об инциденте с самолётом Ил-76 указывают на преднамеренное преступление Киева.

Он также подчеркнул, что США и Германия окажутся прямыми соучастниками теракта в отношении Ил-76, если станет известно, что Киев использовал Patriot или IRIS-T.