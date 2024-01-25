Постпред Лукашевич: Россия создавала ОБСЕ и будет решать, сохранять её или нет

Россия принимала участие в создании ОБСЕ и примет решение о продолжении её работы, заявил российский постпред при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич.

«Мы создавали эту организацию, и мы будем решать в значительной степени, стоит её сохранять или не стоит, для каких целей... Хотите, чтобы эта форма сотрудничества сохранялась в Европе? Значит, надо учитывать прежде всего легитимные интересы России и наших союзников», — цитирует его ТАСС.

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев ранее потребовал от международных организаций, включая ОБСЕ, осудить Украину за сбитый под Белгородом самолёт Ил-76, перевозивший военнопленных.

В Минобороны России заявили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.