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Румыния не примет участия в Евровидении из-за финансовых трудностей

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Административный совет Румынского телевидения сообщил, что страна не примет участия в Евровидении в этом году.
Румыния не примет участия в Евровидении из-за финансовых трудностей
  • РИА Новости

«Финансовые трудности и стремление представить Румынию на высоком уровне — причины, из-за которых Административный совет решил, что Румынское телевидение не будет участвовать в этом году в конкурсе песни «Евровидение», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее в России предложили организовать международный конкурс «Интервидение».

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что участники, занявшие призовые места, должны получать денежное вознаграждение.

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