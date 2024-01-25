Румыния не примет участия в Евровидении из-за финансовых трудностей

Административный совет Румынского телевидения сообщил, что страна не примет участия в Евровидении в этом году.

РИА Новости

«Финансовые трудности и стремление представить Румынию на высоком уровне — причины, из-за которых Административный совет решил, что Румынское телевидение не будет участвовать в этом году в конкурсе песни «Евровидение», — приводит сообщение ТАСС. Ранее в России предложили организовать международный конкурс «Интервидение». Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что участники, занявшие призовые места, должны получать денежное вознаграждение.