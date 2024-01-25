Журналист Time: Запад призывал Зеленского покинуть Украину перед началом СВО
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Он сравнил состояние Зеленского с тем, что наблюдал в ноябре 2019 года. Тогда перед встречей с президентом России Владимиром Путиным украинец говорил, что не может доверять своим союзникам на Западе.
«Тогда одиночество его положения причиняло ему боль. Теперь это, казалось, злило его», — приводит РБК слова Шустера.
Ранее Шустер в своей книге The Showman описал жизнь Зеленского в бункере в первые дни после начала специальной военной операции.