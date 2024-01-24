Биограф Шустер описал жизнь Зеленского в подземном бункере в первые дни СВО

Журналист издания Time и биограф Владимира Зеленского Саймон Шустер в своей книге The Showman описал жизнь главы киевского режима в бункере в первые дни после начала специальной военной операции.

Отрывки из книги опубликовало агентство Bloomberg.

Как рассказал Шустер, бункер Зеленского находится под его резиденцией в Киеве. В книге говорится, что ночи в убежище были для Зеленского «самыми тяжёлыми» из-за «неудобной кровати». Кроме того, «жужжание телефона» в бункере практически не прекращалось.

Отмечается, что у Зеленского в бункере «нечего было есть». По словам украинского чиновника, Зеленский «несколько дней жил на шоколаде».

Шустер также рассказал, что Зеленский и его команда сохранили в бункере запасы алкоголя даже после того, как украинское правительство запретило его продажу в стране.

«Время от времени он наливал вино помощникам, которые присоединялись к нему за едой», — говорится в книге.

В феврале 2023 года британское издание The Times опубликовало статью, в которой рассказало о порядках и обстановке в бункере Зеленского и в его офисе на Банковой.