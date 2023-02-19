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Корреспондент The Times рассказал об обстановке в бункере Зеленского

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Британское издание The Times опубликовало статью, в которой рассказало о порядках и обстановке в бункере президента Украины Владимира Зеленского и в его офисе на Банковой.
Корреспондент The Times рассказал об обстановке в бункере Зеленского
  • AP

По данным газеты, её журналист посетил Киев и поговорил там с источниками, знакомыми с режимом работы бункера украинского лидера.

«Контрольно-пропускные пункты с вооружённой охраной стоят на каждой улице, окружающей комплекс (офис Зеленского. — RT)», — приводит текст материала РИА Новости.

Отмечается, что право на доступ к офису Зеленского есть только у тех, у кого имеются соответствующие документы и паспорт.

Кроме того, в самом здании нет света, а шторы задёрнуты.

Также, по данным издания, после начала специальной военной операции основные представители украинской власти были помещены в подземные бункеры.

Ранее экс-премьер Израиля Нафтали Беннет заявил, что звонил Зеленскому, который сидел в бункере, и говорил, что у президента России Владимира Путина нет намерений его устранять.

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