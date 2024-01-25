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Посольство России разместило у себя выживших при крушении самолёта в Афганистане

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Посольство России взяло на себя обеспечение выживших при крушении самолёта в Афганистане россиян, заявил российский посол Дмитрий Жирнов.
Посольство России разместило у себя выживших при крушении самолёта в Афганистане
  • AP

«Они жили у нас, их разместили так, чтобы им было максимально комфортно, чтобы они чувствовали к себе внимание. Посольство взяло на себя их обеспечение», — сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос о том, где выжившие ожидали вылета в Россию.

По словам Жирнова, четверо россиян, выживших после крушения самолёта Falcon 10 в афганских горах, уже вылетели из Кабула в Москву.

RT выяснил, что два врача, члены экипажа рухнувшего в Афганистане самолёта Falcon 10 были наняты для работы на рейсе санавиации в специализированной фирме «Медаэро-Сервис».

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