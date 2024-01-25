Путин: Индия проводит независимую политику, с ней игры не проходят

Индия проводит независимую внешнюю политику, с ней не проходят «игры», заявил президент России Владимир Путин во время встречи со студентами в Калининграде.

Как напомнил президент, проводить независимую политику в современном мире непросто. Страна с населением 1,5 млрд человек имеет на это право, подчеркнул Путин.

«Это важно с точки зрения организации совместной работы, потому что это даёт возможность прогнозировать действия наших партнёров на среднесрочную и более отдалённую перспективу. Это важно в практической работе. Можем мы положиться на страну, на руководство страны, с которой сотрудничаем или она будет завтра принимать решения, которые даже не соответствуют её национальным интересам? С Индией такие игры не проходят», — сказал президент России.

В конце декабря Владимир Путин на встрече с главой МИД Индии Субраманиамом Джайшанкаром передал приглашение индийскому премьер-министру Нарендре Моди посетить Россию. Министр, со своей стороны, передал Путину привет от Моди, а также письмо от него.

За 2023 год товарооборот России и Индии в январе — ноябре увеличился в 1,9 раза по сравнению с 2022 годом — до рекордных $59,7 млрд.