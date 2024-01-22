Товарооборот России и Индии за 2023 год достиг рекордных $60 млрд
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на собственный анализ данных индийского министерства торговли и промышленности.
Отмечается, что основу экспорта Индии составляли медикаменты ($311 млн), продукция из стали ($209 млн).
При этом, по данным агентства, Россия поставляла в Индию главным образом нефть ($41 млрд), нефтепродукты ($4,3 млрд), уголь ($3,8 млрд).
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что товарооборот России и Индии растёт в том числе за счёт нефти.
В конце декабря в МИД Индии сообщили, что двусторонняя торговля с Россией достигла исторического уровня.