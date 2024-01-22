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Товарооборот России и Индии за 2023 год достиг рекордных $60 млрд

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Товарооборот России и Индии в январе-ноябре прошлого года увеличился в 1,9 раза по сравнению с 2022 годом — до рекордных $59,7 млрд.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на собственный анализ данных индийского министерства торговли и промышленности.

Отмечается, что основу экспорта Индии составляли медикаменты ($311 млн), продукция из стали ($209 млн).

При этом, по данным агентства, Россия поставляла в Индию главным образом нефть ($41 млрд), нефтепродукты ($4,3 млрд), уголь ($3,8 млрд).

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что товарооборот России и Индии растёт в том числе за счёт нефти.

В конце декабря в МИД Индии сообщили, что двусторонняя торговля с Россией достигла исторического уровня.

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