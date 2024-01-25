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Турэксперт Мкртчян предположил, какое наказание грозит участникам «Би-2»

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Ангелина Шурпина
Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с RT прокомментировал информацию о том, что в Таиланде сотрудники правоохранительных органов задержали участников российской рок-группы «Би-2» после концерта на курортном острове Пхукет.
Турэксперт Мкртчян предположил, какое наказание грозит участникам «Би-2»
  • РИА Новости

По мнению специалиста, скорее всего, «был сигнал», поскольку полиция Таиланда «обычно просто так не приходит».

Он также подчеркнул, что участникам «Би-2» грозят штраф и выдворение из страны.

«Никакого тюремного срока, ничего им не грозит, просто небольшой штраф и выдворение из страны. В течение какого-то срока в Таиланд заехать не смогут, а срок закончится, скажем, через полгода, обратно могут приезжать, естественно, как туристы», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно о том, что в Таиланде сотрудники правоохранительных органов задержали участников российской рок-группы «Би-2» после концерта на курортном острове Пхукет.

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