Турэксперт Мкртчян предположил, какое наказание грозит участникам «Би-2»

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с RT прокомментировал информацию о том, что в Таиланде сотрудники правоохранительных органов задержали участников российской рок-группы «Би-2» после концерта на курортном острове Пхукет.

По мнению специалиста, скорее всего, «был сигнал», поскольку полиция Таиланда «обычно просто так не приходит».

Он также подчеркнул, что участникам «Би-2» грозят штраф и выдворение из страны.

«Никакого тюремного срока, ничего им не грозит, просто небольшой штраф и выдворение из страны. В течение какого-то срока в Таиланд заехать не смогут, а срок закончится, скажем, через полгода, обратно могут приезжать, естественно, как туристы», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно о том, что в Таиланде сотрудники правоохранительных органов задержали участников российской рок-группы «Би-2» после концерта на курортном острове Пхукет.