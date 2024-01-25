Турэксперт Мкртчян предположил, какое наказание грозит участникам «Би-2»
- РИА Новости
По мнению специалиста, скорее всего, «был сигнал», поскольку полиция Таиланда «обычно просто так не приходит».
Он также подчеркнул, что участникам «Би-2» грозят штраф и выдворение из страны.
«Никакого тюремного срока, ничего им не грозит, просто небольшой штраф и выдворение из страны. В течение какого-то срока в Таиланд заехать не смогут, а срок закончится, скажем, через полгода, обратно могут приезжать, естественно, как туристы», — заключил собеседник RT.
Ранее стало известно о том, что в Таиланде сотрудники правоохранительных органов задержали участников российской рок-группы «Би-2» после концерта на курортном острове Пхукет.