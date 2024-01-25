В Японии приговорили к смертной казни поджигателя анимационной студии Kyoto
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Об этом информирует агентство Kyodo.
«Японский суд приговорил Синдзи Аобу к смертной казни за поджог киностудии Kyoto Animation Co. в 2019 году, в результате которого погибли 36 человек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что суд признал мужчину вменяемым. Там сообщили, что он во время поджога «не находился в состоянии умственной недееспособности или ограниченных способностей».
18 июля 2019 года мужчина устроил пожар в студии по производству аниме в японском городе Киото. Позднее он объяснил мотив своего поступка — по его словам, он пошёл на это, так как студия украла у него идею произведения.