В Японии приговорили к смертной казни поджигателя анимационной студии Kyoto

Суд в Японии приговорил к смертной казни мужчину, который в 2019 году устроил поджог анимационной студии Kyoto Animation Co., в результате которого погибли 36 человек.

Об этом информирует агентство Kyodo.

«Японский суд приговорил Синдзи Аобу к смертной казни за поджог киностудии Kyoto Animation Co. в 2019 году, в результате которого погибли 36 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд признал мужчину вменяемым. Там сообщили, что он во время поджога «не находился в состоянии умственной недееспособности или ограниченных способностей».

18 июля 2019 года мужчина устроил пожар в студии по производству аниме в японском городе Киото. Позднее он объяснил мотив своего поступка — по его словам, он пошёл на это, так как студия украла у него идею произведения.