Врачи в США предложили дать другое название раку простаты

Американские врачи предложили дать другое название раку простаты — по их мнению, это снизит число случаев, когда люди с таким диагнозом начинают заниматься «чрезвычайно агрессивным лечением», пишет The Wall Street Journal.

Газета отмечает, что всё больше врачей отстаивают позицию, суть которой в том, что рак предстательной железы низкой степени злокачественности, «который растёт очень медленно или вообще не растёт», не должен называться раком или карциномой.

Такие названия «пугают мужчин, их семьи, а иногда и врачей, заставляя их искать более агрессивное лечение, чем нужно пациентам». Таким образом, мужчины сталкиваются с «изнурительными побочными эффектами» вместо того, чтобы придерживаться тщательно контролируемого выжидательного подхода.

Онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук и медицинский директор клиники МАММА Антон Иванов ранее в беседе с RT рассказал о возможностях искусственного интеллекта в диагностике онкологических заболеваний.