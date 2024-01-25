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Лавров: США не добьются изменений по заходу военных кораблей в Чёрное море

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Пентагон не добьётся от турецких властей изменения правил захода в Чёрное море для военных судов.

Ранее помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что Вашингтон намерен проработать с Анкарой вопрос, касающийся судоходства в Чёрном море.

В частности, США хотят добиться в регионе «благоприятной среды», которая подразумевает полное открытие моря для коммерческого судоходства. 

Лавров не исключил, что США будут оказывать давление на Турцию, чтобы та смягчила режим проливов.

«Я не думаю, что это у них получится», — сказал российский министр.

Ранее зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что размещение в Чёрном море флота государств, не принадлежащих к странам региона, является нарушением договора об использовании Босфорского пролива.

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