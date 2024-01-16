Сенатор Климов: нейтральный флот в Чёрном море противоречит договору по Босфору

Размещение в Чёрном море флота государств, не принадлежащих к странам региона, является нарушением договора об использовании Босфорского пролива. Об этом заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

Ранее в докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) сообщалось о необходимости создать военно-морскую оперативную группу в Чёрном море для сопровождения сухогрузов с зерном и удобрениями.

Климов назвал встречу ВЭФ «надуванием щёк».

«Есть правила морского судоходства, есть соответствующее соглашение по поводу правил прохождения Босфора. Турция вообще не приехала в Давос», — приводит РИА Новости его слова.

Сенатор отметил, что страны рассуждают о введении военных сил в Чёрное море, хотя не имеют на это права по конвенции Монтрё.

По словам председателя турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчека, корабли НАТО не зайдут в Чёрное море в ситуации, когда проводится российская специальная военная операция на Украине.

Также Турция, Румыния и Болгария заключили меморандум о борьбе с минами в Чёрном море.