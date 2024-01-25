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Журналист Рёпке: ФРГ может снова допустить ошибку, отправив Киеву Storm Shadow

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Немецкий журналист Юлиан Рёпке выразил мнение, что правительство канцлера Германии Олафа Шольца может совершить очередную ошибку, отправив Киеву ракеты Storm Shadow и не взяв в учёт предыдущие оплошности с поставкой вооружения.

Рёпке отметил, что в 2022 году Берлин отдал БМП Marder Греции, чтобы неполноценные BMP-1 оказались на Украине.

Затем в 2023, по его словам, Германия осознала эту фатальную ошибку и отправила оставшиеся Marder Украине напрямую.

«В 2024 году мы хотим подарить Великобритании ракеты Taurus, чтобы относительно худшие Storm Shadow послали Украине. Извините, канцелярия, но у нас нет времени до 2025 года чтобы исправить вашу следующую фатальную ошибку», — написал Рёпке в соцсети X.

Ранее в Handelsblatt заявили, что Британия хочет купить Taurus у ФРГ для отправки Storm Shadow ВСУ.

Также Шольц назвал недостаточной помощь Украине со стороны Евросоюза.

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