Журналист Рёпке: ФРГ может снова допустить ошибку, отправив Киеву Storm Shadow
Рёпке отметил, что в 2022 году Берлин отдал БМП Marder Греции, чтобы неполноценные BMP-1 оказались на Украине.
Затем в 2023, по его словам, Германия осознала эту фатальную ошибку и отправила оставшиеся Marder Украине напрямую.
«В 2024 году мы хотим подарить Великобритании ракеты Taurus, чтобы относительно худшие Storm Shadow послали Украине. Извините, канцелярия, но у нас нет времени до 2025 года чтобы исправить вашу следующую фатальную ошибку», — написал Рёпке в соцсети X.
Ранее в Handelsblatt заявили, что Британия хочет купить Taurus у ФРГ для отправки Storm Shadow ВСУ.
Также Шольц назвал недостаточной помощь Украине со стороны Евросоюза.