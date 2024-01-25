Пентагон: парк истребителей США не годится для соперничества с великими державами

Заместитель главы генштаба США по вопросам планирования и программ Ричард Мур — младший заявил, что укомплектованность парка истребителей ВВС США не позволяет стране вступить в равное соперничество с другими великими державами.

По его словам, она годится лишь для борьбы с группировками повстанцев.

При этом Мур-младший подчеркнул, что сегодня на вооружении Вашингтона находится не 4 тыс., а 2 тыс. истребителей возрастом около 28 лет.

Кроме того, он отметил, что американские военные летают не по 18—20, а лишь по 6—8 часов в месяц.

«Мы готовы не к соперничеству великих держав, а к борьбе с повстанцами», — цитирует Мура-младшего РИА Новости.

Ранее глава комитета НАТО Роб Бауэр призвал готовиться к конфликту с Россией в ближайшие 20 лет.

При этом в Пентагоне заявили, что Запад рассчитывает предоставить Украине истребители F-16 в 2024 году.