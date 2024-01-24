Матвиенко: незаконное санкционное давление на Россию никуда не исчезнет

Оказываемое на Россию незаконное санкционное давление никуда не исчезнет, однако мечта Запада о нанесении Москве стратегического поражения несбыточна. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Выступая на открытии весенней сессии верхней палаты российского парламента, Матвиенко заявила, что нужно отдавать себе отчёт, что незаконное санкционное давление на Россию будет сохраняться длительное время.

«На каждый наш успех, на каждое достижение оппоненты будут пытаться ответить новыми рестрикциями, ограничениями, запретами, даже действуя во вред себе», — цитирует Матвиенко РИА Новости.

Также в ходе своего выступления председатель Совфеда отметила, что мировое большинство осознало неспособность Запада сотрудничать.