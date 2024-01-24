RT в Telegram
Подпишись

Матвиенко: незаконное санкционное давление на Россию никуда не исчезнет

Короткая ссылка
Оказываемое на Россию незаконное санкционное давление никуда не исчезнет, однако мечта Запада о нанесении Москве стратегического поражения несбыточна. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко: незаконное санкционное давление на Россию никуда не исчезнет
  • Gettyimages.ru

Выступая на открытии весенней сессии верхней палаты российского парламента, Матвиенко заявила, что нужно отдавать себе отчёт, что незаконное санкционное давление на Россию будет сохраняться длительное время.

«На каждый наш успех, на каждое достижение оппоненты будут пытаться ответить новыми рестрикциями, ограничениями, запретами, даже действуя во вред себе», — цитирует Матвиенко РИА Новости.

Также в ходе своего выступления председатель Совфеда отметила, что мировое большинство осознало неспособность Запада сотрудничать.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить