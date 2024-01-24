Матвиенко: мировое большинство осознало, что Запад не способен на сотрудничество

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что к настоящему моменту мировое большинство осознало, что страны Запада не способны на адекватное сотрудничество.

Об этом политик сказала на открытии весенней сессии Совфеда.

«Мировому большинству уже понятно, что Запад перестал быть силой, способной на адекватное ответственное сотрудничество», — цитирует её РИА Новости.

Матвиенко назвала неизбежным и необратимым процесс перехода к более справедливому миропорядку, в авангарде которого находится России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что движение к более справедливому экономическому порядку остановить уже невозможно.