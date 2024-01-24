Матвиенко: мировое большинство осознало, что Запад не способен на сотрудничество
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Об этом политик сказала на открытии весенней сессии Совфеда.
«Мировому большинству уже понятно, что Запад перестал быть силой, способной на адекватное ответственное сотрудничество», — цитирует её РИА Новости.
Матвиенко назвала неизбежным и необратимым процесс перехода к более справедливому миропорядку, в авангарде которого находится России.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что движение к более справедливому экономическому порядку остановить уже невозможно.