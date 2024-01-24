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Матвиенко: мировое большинство осознало, что Запад не способен на сотрудничество

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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что к настоящему моменту мировое большинство осознало, что страны Запада не способны на адекватное сотрудничество.
Матвиенко: мировое большинство осознало, что Запад не способен на сотрудничество
  • Gettyimages.ru

Об этом политик сказала на открытии весенней сессии Совфеда.

«Мировому большинству уже понятно, что Запад перестал быть силой, способной на адекватное ответственное сотрудничество», — цитирует её РИА Новости.

Матвиенко назвала неизбежным и необратимым процесс перехода к более справедливому миропорядку, в авангарде которого находится России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что движение к более справедливому экономическому порядку остановить уже невозможно

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