Власти Дании выделили более $13 млн на укрепление кибербезопасности ВСУ

Правительство Дании приняло решение о выделении 91 млн крон ($13,26 млн) на укрепление кибербезопасности Вооружённых сил Украины и украинского Министерства обороны.

Об этом говорится на сайте датского оборонного ведомства.

Отмечается, что Дания присоединилась к IT-коалиции для помощи Украине, которую возглавляют Эстония и Люксембург.

«В связи с этим Дания выделяет 91 млн датских крон», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что власти Дании приняли решение об увеличении военной помощи Украине в рамках украинского фонда на 21,9 млрд крон ($3,1 млрд) в 2023—2028 годах.