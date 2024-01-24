Власти Дании выделили более $13 млн на укрепление кибербезопасности ВСУ
- Gettyimages.ru
Об этом говорится на сайте датского оборонного ведомства.
Отмечается, что Дания присоединилась к IT-коалиции для помощи Украине, которую возглавляют Эстония и Люксембург.
«В связи с этим Дания выделяет 91 млн датских крон», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что власти Дании приняли решение об увеличении военной помощи Украине в рамках украинского фонда на 21,9 млрд крон ($3,1 млрд) в 2023—2028 годах.