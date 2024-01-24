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Власти Дании выделили более $13 млн на укрепление кибербезопасности ВСУ

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Правительство Дании приняло решение о выделении 91 млн крон ($13,26 млн) на укрепление кибербезопасности Вооружённых сил Украины и украинского Министерства обороны.
Власти Дании выделили более $13 млн на укрепление кибербезопасности ВСУ
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится на сайте датского оборонного ведомства.

Отмечается, что Дания присоединилась к IT-коалиции для помощи Украине, которую возглавляют Эстония и Люксембург.

«В связи с этим Дания выделяет 91 млн датских крон», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что власти Дании приняли решение об увеличении военной помощи Украине в рамках украинского фонда на 21,9 млрд крон ($3,1 млрд) в 2023—2028 годах.

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