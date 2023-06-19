Власти Дании увеличат военную помощь Украине на $3,1 млрд

Власти Дании приняли решение об увеличении военной помощи Украине в рамках украинского фонда на 21,9 млрд крон ($3,1 млрд) в 2023—2028 годах.

Об этом говорится на сайте датского Министерства обороны.

Отмечается, что Копенгаген выделит $1,1 млрд в текущем году, $1,52 млрд — в следующем. Кроме того, датские власти намерены выплачивать Украине по $150 млн ежегодно в период с 2025 по 2028 год.

«Военная помощь по-прежнему будет прямой поддержкой в виде оружия, другой военной техники, аварийного оборудования и учебных мероприятий», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее стало известно, что США, Нидерланды, Британия и Дания совместно передадут Украине сотни ракет ПВО малой и средней дальности.