Захарова: тема холокоста перестаёт быть сакральной из-за её эксплуатации

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эксплуатация темы холокоста в политических целях десакрализирует её для сотен миллионов человек.

В эфире Радио Sputnik дипломат напомнила, что представители Израиля в ООН часто делают отсылки к теме холокоста в контексте палестино-израильского конфликта.

«Самое страшное, на мой взгляд, в том, что таким образом тема холокоста... для... миллионов, для сотен миллионов перестаёт быть сакральной», — подчеркнула Захарова.

Она уточнила, что данная тема переходит в разряд исключительно «политической конъюнктуры».

Ранее представитель МИД Израиля Лиор Хайат счёл неуместным использование темы холокоста со стороны России в современном политическом контексте.

Захарова, комментируя данное заявление, призвала израильскую сторону прекратить манипулировать историей «в политических контекстах».