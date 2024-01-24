Фицо: Ужгород выбран для встречи с властями Украины из-за близости к Словакии
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Фицо задали вопрос, почему он намерен посетить Ужгород, а не Киев, «где падают ракеты».
В ответ словацкий премьер призвал журналистов не создавать такой образ Киева, где сейчас «идёт абсолютно нормальная жизнь».
«Моя позиция такая: я хотел встретиться с господином Шмыгалём на границе, они хотят Ужгород, Ужгород — на территории Украины», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Роберт Фицо сообщил, что на встрече с Денисом Шмыгалём 24 января в Ужгороде объявит о блокировке членства Украины в НАТО.