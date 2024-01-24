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Фицо: Ужгород выбран для встречи с властями Украины из-за близости к Словакии

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Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что планируемая встреча с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём в Ужгороде обусловлена близостью этого города к Словакии.
Фицо: Ужгород выбран для встречи с властями Украины из-за близости к Словакии
  • Gettyimages.ru
  • © Carmian

Фицо задали вопрос, почему он намерен посетить Ужгород, а не Киев, «где падают ракеты».

В ответ словацкий премьер призвал журналистов не создавать такой образ Киева, где сейчас «идёт абсолютно нормальная жизнь».

«Моя позиция такая: я хотел встретиться с господином Шмыгалём на границе, они хотят Ужгород, Ужгород — на территории Украины», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Роберт Фицо сообщил, что на встрече с Денисом Шмыгалём 24 января в Ужгороде объявит о блокировке членства Украины в НАТО.

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