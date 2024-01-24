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МЧС России: очередной спецборт доставит 30 тонн гуманитарной помощи жителям Газы

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МЧС России доставит 30 т гуманитарной помощи жителям Газы.
МЧС России: очередной спецборт доставит 30 тонн гуманитарной помощи жителям Газы
  • РИА Новости

«Самолёт Ил-76 МЧС России вылетел в аэропорт города Эль-Ариш», — сообщает ведомство в Telegram.

Уточняется, что МЧС доставит жителям Газы продукты питания и средства личной гигиены.

В Египте гумпомощь передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые перенаправят груз населению анклава.

Ранее в офисе координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях сообщили, что по меньшей мере 10 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью въехало на территорию сектора Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликта.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в настоящий момент на территории Газы функционирует лишь 16 из 36 больниц.

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