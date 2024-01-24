Генсек ООН Гутерреш: в Газе функционируют лишь 16 из 36 больниц

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что в настоящий момент на территории Газы функционируют лишь 16 из 36 больниц.

Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).

«Лишь 16 из 36 больниц Газы функционируют хотя бы частично», — говорится в сообщении.

По словам Гутерреша, болезни в Газе распространяются по мере коллапса системы здравоохранения.

Он добавил, что жители Газы рискуют погибнуть не только в результате бомбардировок, но также от инфекционных заболеваний.

Ранее в докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) говорилось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с 7 октября 2023 года разрушила 115 домов палестинцев на Западном берегу.