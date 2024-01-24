ВСУ призывает в свои ряды новобранцев, которые страдают от одышки и алкоголизма, а также боятся звуков выстрелов.

Об этом пишет Newsweek Polska со ссылкой на одного из украинских офицеров.

По данным издания, сегодня среди мобилизованных на Украине становится всё больше людей в возрасте 45-47 лет, а средний возраст солдат ВСУ составляет уже 43 года.

У многих из них, как отмечает украинский военный, начинается одышка «ещё до того, как они добираются до линии фронта».

«Трое из десяти новых солдат, прибывших на фронт, ничем не лучше пьяницы, который уснул от того, что перевыпил, и вдруг проснулся в форме», — добавил офицер.

Ранее в «СТРАНА.ua» заявили, что в общественном транспорте Одессы ведётся насильственная мобилизация.

Также на Украине заявили о нехватке полицейских для раздачи повесток.