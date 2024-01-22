На Украине заявили о нехватке полицейских для раздачи повесток

Глава Национальной полиции страны Иван Выговский в интервью агентству РБК-Украина заявил о нехватке сотрудников полиции для раздачи повесток вместе с представителями военкоматов.

Он отметил, что вручение повесток и совместные наряды — это дополнительная нагрузка, для которой не хватает имеющихся людских ресурсов.

«У нас нет такого ресурса, чтобы поставить возле каждого работника военкомата полицейского... Мы готовы помогать, но физически полицейские ходить раздавать повестки не будут», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что фактически на Украине «в строю 98 тыс. полицейских», 20 тыс. из которых — женщины.

«У нас недостаточно ресурса, чтобы мы ещё и раздавали повестки», — подчеркнул Выговский.

Ранее на Украине активиста Михаила Жернакова, так называемого борца с уклонистами, оштрафовали за неявку в военкомат по повестке.