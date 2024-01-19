На Украине «борца с уклонистами» оштрафовали за неявку в военкомат по повестке

На Украине активиста Михаила Жернакова, так называемого борца с уклонистами, оштрафовали за неявку в военкомат по повестке.

Об этом пишет издание «СТРАНА.ua».

Сумма штрафа составила 5,3 тыс. гривен (около $140).

При этом сам Жернаков заявил в беседе с «Зеркалом недели», что у него есть несколько справок и выводов военно-врачебной комиссии о том, что он «ограниченно пригоден к военной службе» в связи с некой болезнью, которая у него с детства.

Кроме того, сообщается, что он устроился на работу в частный университет для получения права на отсрочку от мобилизации.

Ранее сообщалось, что государственные больницы на Украине начали отказывать в госпитализации мужчинам призывного возраста, если у них нет справки из военкомата.