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NBC: Трамп побеждает на президентских праймериз в Нью-Гэмпшире

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Бывший американский лидер Дональд Трамп побеждает на первичных выборах кандидатов в президенты США в штате Нью-Гэмпшир.

Об этом пишет NBC News.

«Бывший президент Дональд Трамп во вторник приблизился к выдвижению своей кандидатуры на пост президента от республиканской партии, победив своего единственного оставшегося соперника Никки Хейли на праймериз в Нью-Гемпшире», — говорится в публикации.

Ранее Трамп предположил, что нынешний американский лидер Джо Байден выйдет из борьбы за пост на предстоящих в этом году выборах.

Также экс-представитель США при ООН и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли заявила, что не собирается отказываться от продолжения гонки и намерена победить.

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