Хейли заявила, что продолжит гонку против Трампа и намерена победить
Об этом информирует CNN.
«В этой гонке участвуют два человека. Это то, чего мы хотели всё время. Мы продолжаем идти вперёд », — сказала республиканка.
Ранее бывший лидер США Дональд Трамп высказал мнение, что Хейли не сможет иметь дело с президентом России Владимиром Путиным, лидером КНДР Ким Чен Ыном и председателем КНР Си Цзиньпином.
Также сообщалось, что губернатор штата Флорида Рон Десантис вышел из президентской гонки в США и поддержал Трампа.