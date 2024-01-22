Хейли заявила, что продолжит гонку против Трампа и намерена победить

Единственный конкурент Дональда Трампа среди республиканцев, экс-представитель США при ООН и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли заявила, что не собирается отказываться от продолжения гонки и намерена победить.

Об этом информирует CNN.

«В этой гонке участвуют два человека. Это то, чего мы хотели всё время. Мы продолжаем идти вперёд », — сказала республиканка.

Ранее бывший лидер США Дональд Трамп высказал мнение, что Хейли не сможет иметь дело с президентом России Владимиром Путиным, лидером КНДР Ким Чен Ыном и председателем КНР Си Цзиньпином.

Также сообщалось, что губернатор штата Флорида Рон Десантис вышел из президентской гонки в США и поддержал Трампа.