Трамп считает, что Хейли не сможет иметь дело с лидерами России, КНДР и Китая

Бывший лидер США Дональд Трамп высказал мнение, что кандидат в американские президенты Никки Хейли не сможет иметь дело с президентом России Владимиром Путиным, лидером КНДР Ким Чен Ыном и председателем КНР Си Цзиньпином.

Слова политика приводит агентство Bloomberg.

Трамп подчеркнул, что в случае своего переизбрания Хейли не будет выбрана им в качестве вице-президента. По его словам, она недостаточно «жёсткая и умная».

«Она не сможет иметь дело с президентом Си. Она не сможет иметь дело с Путиным и Ким Чен Ыном», — сказал Трамп.

Он также добавил, что Хейли «не из президентского теста».

Ранее вышедший из президентской гонки в США Вивек Рамасвами призвал других кандидатов — Рона Десантиса и Никки Хейли — отказаться от выборов и поддержать единую кандидатуру Дональда Трампа.