Трамп считает, что Хейли не сможет иметь дело с лидерами России, КНДР и Китая
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Слова политика приводит агентство Bloomberg.
Трамп подчеркнул, что в случае своего переизбрания Хейли не будет выбрана им в качестве вице-президента. По его словам, она недостаточно «жёсткая и умная».
«Она не сможет иметь дело с президентом Си. Она не сможет иметь дело с Путиным и Ким Чен Ыном», — сказал Трамп.
Он также добавил, что Хейли «не из президентского теста».
Ранее вышедший из президентской гонки в США Вивек Рамасвами призвал других кандидатов — Рона Десантиса и Никки Хейли — отказаться от выборов и поддержать единую кандидатуру Дональда Трампа.