Бельгия передаст Украине €611 млн из доходов, полученных от активов России

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер сообщила, что страна направит €611 млн на помощь Украине из доходов, которые были получены от замороженных российских активов.

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Её заявление приводит издание La Libre. «По данным офиса бельгийского министра, которая подтвердила информацию, речь идёт о процентах по российским активам, замороженным в Бельгии», — написал автор публикации. Отмечается, что в международном депозитарии Euroclear, который размещён в Бельгии, сейчас находится порядка $180 млрд замороженных активов России. Ранее газета Politico сообщила, что в США возникли разногласия из-за закона о передаче российских активов.