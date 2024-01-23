Бельгия передаст Украине €611 млн из доходов, полученных от активов России
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Её заявление приводит издание La Libre.
«По данным офиса бельгийского министра, которая подтвердила информацию, речь идёт о процентах по российским активам, замороженным в Бельгии», — написал автор публикации.
Отмечается, что в международном депозитарии Euroclear, который размещён в Бельгии, сейчас находится порядка $180 млрд замороженных активов России.
Ранее газета Politico сообщила, что в США возникли разногласия из-за закона о передаче российских активов.