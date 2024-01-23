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Польша приостановила расследование падения ракеты из-за отсутствия ответов Киева

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В Польше приостановили расследование по падению ракеты на территории республики в ноябре 2022 года из-за отсутствия сотрудничества со стороны Украины.
Польша приостановила расследование падения ракеты из-за отсутствия ответов Киева
  • Gettyimages.ru
  • © fotodrobik

Об этом сообщила польская прокуратура, пишет RMF24.

В ведомстве отметили, что решение было принято «из-за длительного препятствования следствию, что делает невозможным дальнейшее проведение судебного разбирательства».

В сентябре 2023 года в Польше опубликовали отчёт, свидетельствовавший о том, что Киев лгал о непричастности Украины к падению ракеты на территории республики в ноябре 2022 года.

При этом генпрокурор Польши, министр юстиции Збигнев Зебро подтверждал, что ракета, упавшая на территории республики в ноябре 2022 года и убившая двух человек, принадлежит Украине.

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