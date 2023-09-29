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«Европейская правда»: в Киеве лгали о непричастности к падению ракеты в Польше

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Опубликованный Польшей отчёт свидетельствует о том, что Киев лгал о непричастности Украины к падению ракеты на территории республики.
«Европейская правда»: в Киеве лгали о непричастности к падению ракеты в Польше
  • РИА Новости

Об этом написало издание «Европейская правда».

Подчёркивается, что позиция Киева была категорична и власти исключали любую возможность того, что ракета могла принадлежать ВСУ. По мнению издания, введению своего союзника в заблуждение нет оправдания.

Также в публикации говорится, что Украина до сих пор не признала ответственность за случившееся, такая позиция может обернуться серьёзными последствиями для отношений Варшавы и Киева.

«Ошибки, которые совершили украинские власти в ноябре прошлого года, могут оказаться пустяком по сравнению с теми проблемами, которые возникнут, если они будут цепляться за ложь», — написал автор.

Ранее в Польше подтвердили украинскую принадлежность упавшей в ноябре ракеты.

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