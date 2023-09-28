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Генпрокурор Польши подтвердил украинскую принадлежность упавшей в ноябре ракеты

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Генпрокурор Польши, министр юстиции Збигнев Зебро подтвердил, что ракета, упавшая на территории республики в ноябре 2022 года и убившая двух человек, принадлежит Украине.
Генпрокурор Польши подтвердил украинскую принадлежность упавшей в ноябре ракеты
  • Gettyimages.ru
  • © Yaroslav Litun

Об этом пишет РИА Новости.

«Расследование, проведённое польскими прокурорами, привело к выводу, что эта ракета была украинской ракетой — ещё советской», — сказал он.

Говоря о месте запуска и принадлежности к конкретной военной группировке, он также заявил, что это была ракета Украины.

По словам Зебро, Киев не идёт на сотрудничество с Варшавой в расследовании данного происшествия.

В ноябре президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

В то же время он отметил, что есть высокая вероятность того, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.

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