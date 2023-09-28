Генпрокурор Польши подтвердил украинскую принадлежность упавшей в ноябре ракеты
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Об этом пишет РИА Новости.
«Расследование, проведённое польскими прокурорами, привело к выводу, что эта ракета была украинской ракетой — ещё советской», — сказал он.
Говоря о месте запуска и принадлежности к конкретной военной группировке, он также заявил, что это была ракета Украины.
По словам Зебро, Киев не идёт на сотрудничество с Варшавой в расследовании данного происшествия.
В ноябре президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.
В то же время он отметил, что есть высокая вероятность того, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.