RT в Telegram
Подпишись

Чешский экс-дипломат Друлак: Запад открыто заявит о разделе Украины

Короткая ссылка
Бывший чешский высокопоставленный дипломат Петр Друлак выразил уверенность, что вскоре Запад будет открыто говорить о разделе украинской территории ради прекращения боевых действий.
Чешский экс-дипломат Друлак: Запад открыто заявит о разделе Украины
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом он сказал в интервью Parlamentni listy.

«Главный сценарий, основанный на реальном положении дел, предусматривает, что Киев не будет контролировать все территории, которые входят в международно признанные границы Украины», — отметил Друлак.

По его словам, настаивающие на обратном живут в своих иллюзиях, те же, кто понимает, что Украина будет поделена и уменьшится, — смотрят на вещи трезво.

Дипломат также выразил уверенность в том, что Украина не сохранится, хотя он и не может прогнозировать, произойдёт ли это через пару месяцев, ещё в этом году или через год.

«Тогда и наступит момент истины. Точно так же в определённый момент Запад отказался от Афганистана, а до того и от Ирака. Теперь нечто подобное ждёт Украину», — заключил он.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина не является независимой страной, она под контролем США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить