Бывший чешский высокопоставленный дипломат Петр Друлак выразил уверенность, что вскоре Запад будет открыто говорить о разделе украинской территории ради прекращения боевых действий.

Об этом он сказал в интервью Parlamentni listy.

«Главный сценарий, основанный на реальном положении дел, предусматривает, что Киев не будет контролировать все территории, которые входят в международно признанные границы Украины», — отметил Друлак.

По его словам, настаивающие на обратном живут в своих иллюзиях, те же, кто понимает, что Украина будет поделена и уменьшится, — смотрят на вещи трезво.

Дипломат также выразил уверенность в том, что Украина не сохранится, хотя он и не может прогнозировать, произойдёт ли это через пару месяцев, ещё в этом году или через год.

«Тогда и наступит момент истины. Точно так же в определённый момент Запад отказался от Афганистана, а до того и от Ирака. Теперь нечто подобное ждёт Украину», — заключил он.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина не является независимой страной, она под контролем США.